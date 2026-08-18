بعد 29 عاماً على وفاتها.. شقيق ديانا يكشف أسراراً جديدة عن حياتها

يستعد سبنسر، شقيق الأميرة الراحلة ديانا، لإصدار كتاب يروي فيه تفاصيل حياتها من وجهة نظره، متعهداً بكشف ما وصفه بـ"الحقيقة" قبل الذكرى الثلاثين لوفاتها.

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وتوفيت ديانا، للملك تشارلز، في 1997 عن عمر 36 عاماً، إثر تحطم السيارة التي كانت تقلها برفقة دودي الفايد داخل نفق في ، أثناء ملاحقة مصورين لهما.

ويصدر الكتاب، الذي يحمل عنوان "أغنية البجعة: ديانا، أختي"، الشهر المقبل في ، على أن يُطرح لاحقاً حول العالم.

وقال سبنسر، المعروف بإيرل سبنسر، إن كثرة الطلبات لإجراء مقابلات عن شقيقته دفعته إلى توثيق ذكرياته بنفسه، بدلاً من ترك المجال لما وصفه بآراء وأكاذيب تكررت حتى أصبحت مقبولة.

وكانت ديانا قد أصبحت من أكثر الشخصيات التي تلاحقها عدسات المصورين بعد زواجها من تشارلز عام 1981، قبل أن تنتهي علاقتهما بالانفصال عام 1996.

وفي جنازتها، ألقى سبنسر كلمة تأبين شهيرة انتقد فيها ، مؤكداً أن كتابه يهدف إلى تقديم صورة صادقة وإيجابية عن شقيقته من منظور شخصي.

ووصف دانيال بونيارد، مدير النشر "بنجوين راندوم هاوس"، الكتاب بأنه عمل يحمل "أهمية تاريخية".