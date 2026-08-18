بعد 29 عاماً على وفاتها.. شقيق ديانا يكشف أسراراً جديدة عن حياتها

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يستعد تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، لإصدار كتاب يروي فيه تفاصيل حياتها من وجهة نظره، متعهداً بكشف ما وصفه بـ"الحقيقة" قبل الذكرى الثلاثين لوفاتها.
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وتوفيت ديانا، الزوجة الأولى للملك تشارلز، في أغسطس 1997 عن عمر 36 عاماً، إثر تحطم السيارة التي كانت تقلها برفقة دودي الفايد داخل نفق في باريس، أثناء ملاحقة مصورين لهما.
ويصدر الكتاب، الذي يحمل عنوان "أغنية البجعة: ديانا، أختي"، الشهر المقبل في بريطانيا، على أن يُطرح لاحقاً حول العالم.
وقال سبنسر، المعروف بإيرل سبنسر، إن كثرة الطلبات لإجراء مقابلات عن شقيقته دفعته إلى توثيق ذكرياته بنفسه، بدلاً من ترك المجال لما وصفه بآراء وأكاذيب تكررت حتى أصبحت مقبولة.
وكانت ديانا قد أصبحت من أكثر الشخصيات التي تلاحقها عدسات المصورين بعد زواجها من تشارلز عام 1981، قبل أن تنتهي علاقتهما بالانفصال عام 1996.
وفي جنازتها، ألقى سبنسر كلمة تأبين شهيرة انتقد فيها العائلة المالكة، مؤكداً أن كتابه يهدف إلى تقديم صورة صادقة وإيجابية عن شقيقته من منظور شخصي.
ووصف دانيال بونيارد، مدير النشر في دار "بنجوين راندوم هاوس"، الكتاب بأنه عمل يحمل "أهمية تاريخية".