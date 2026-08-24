تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

شائعة تعيد كريستيان بيل إلى "باتمان".. ولا تأكيد رسمياً

Lebanon 24
24-08-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
شائعة تعيد كريستيان بيل إلى باتمان.. ولا تأكيد رسمياً
شائعة تعيد كريستيان بيل إلى باتمان.. ولا تأكيد رسمياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تجدد الحديث عن احتمال عودة النجم البريطاني كريستيان بيل إلى شخصية "باتمان"، بعد تداول تقارير غير مؤكدة عن مشروع مستوحى من عالم "Batman Beyond"، يظهر فيه بروس واين في مرحلة عمرية متقدمة.

وبدأت التكهنات عقب حديث في بودكاست "Going to the Pictures"، استند إلى معلومات منسوبة لمصدر مجهول، قبل أن تنتشر الفكرة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "Reddit".

ويقدم عالم "Batman Beyond" بروس واين بعد تقدمه في السن واعتزاله دور البطل المقنع، ليتحول إلى مرشد لشاب جديد يتولى عباءة باتمان.

وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من بيل أو المخرج كريستوفر نولان أو شركة الإنتاج بشأن المشروع. وكان بيل قد أكد عام 2022 أن عودته إلى الشخصية ستتطلب موافقة نولان ووجود قصة تستحق تقديمها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوّل تعليق من "أبو سليم" بعد شائعة وفاته: "يتركونا نعيش بسلام"
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 10:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يؤكد: مضيق هرمز "أرض أميركية" وإيران تريد اتفاقا ولا نعرف إن كنا نريده
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 10:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعيد الأسواق سيناريو عام 2000؟ حقائق وراء الارتفاع التاريخي لـ "S&P 500"
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 10:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا أكّدت إينيس دي رامون علاقتها رسميّاً ببراد بيت
lebanon 24
Lebanon24
25/08/2026 10:59:00 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستوفر نولان

كريستيان بيل

البريطاني

بروس واي

بودكاست

كريستو

باتمان

طاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:07 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:41 | 2026-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-25
Lebanon24
16:06 | 2026-08-24
Lebanon24
15:41 | 2026-08-24
Lebanon24
14:39 | 2026-08-24
Lebanon24
14:26 | 2026-08-24
Lebanon24
12:28 | 2026-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24