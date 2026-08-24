شائعة تعيد كريستيان بيل إلى "باتمان".. ولا تأكيد رسمياً

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تجدد الحديث عن احتمال عودة النجم البريطاني كريستيان بيل إلى شخصية "باتمان"، بعد تداول تقارير غير مؤكدة عن مشروع مستوحى من عالم "Batman Beyond"، يظهر فيه بروس واين في مرحلة عمرية متقدمة.
وبدأت التكهنات عقب حديث في بودكاست "Going to the Pictures"، استند إلى معلومات منسوبة لمصدر مجهول، قبل أن تنتشر الفكرة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما "Reddit".
ويقدم عالم "Batman Beyond" بروس واين بعد تقدمه في السن واعتزاله دور البطل المقنع، ليتحول إلى مرشد لشاب جديد يتولى عباءة باتمان.
وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من بيل أو المخرج كريستوفر نولان أو شركة الإنتاج بشأن المشروع. وكان بيل قد أكد عام 2022 أن عودته إلى الشخصية ستتطلب موافقة نولان ووجود قصة تستحق تقديمها.