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فنون ومشاهير

كان تحت تأثير المخدرات... اتهام مغنٍ بضرب حبيبته نجمة التلفزيون وخنقها (صورة)

Lebanon 24
29-08-2026 | 10:14
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كان تحت تأثير المخدرات... اتهام مغنٍ بضرب حبيبته نجمة التلفزيون وخنقها (صورة)
كان تحت تأثير المخدرات... اتهام مغنٍ بضرب حبيبته نجمة التلفزيون وخنقها (صورة) photos 0
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كشفت وثيقة شرطة حصل عليها موقع "TMZ" تفاصيل جديدة عن اتهام مغني الراب الأميركي Famous Dex بالاعتداء بعنف على حبيبته السابقة، نجمة تلفزيون الواقع بام رودريغيز، خلال واقعتين امتدتا من كاليفورنيا إلى لاس فيغاس.
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وبحسب التقرير، بدأت الحادثة الأولى في 21 آب داخل فندق في مدينة بوربانك بولاية كاليفورنيا، حيث كان Dex، وفق الشرطة، تحت تأثير الكحول وعدة مواد مخدرة. ويُزعم أنه اعتدى على رودريغيز ووجّه لها ضربة تسببت بكدمة قوية حول عينها.


وتشير الشرطة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت قد بدأت قبل 3 أسابيع فقط، قبل أن ينتقلا لاحقاً من بوربانك إلى لاس فيغاس، حيث حجزا غرفة في فندق وكازينو "California Hotel and Casino".

وفي الليلة التالية، بحسب التقرير، ألقى Dex هاتفاً باتجاه رودريغيز فأصاب مرفقها الأيسر، قبل أن يخدش رقبتها ويخنقها، من دون أن تفقد الوعي.
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وتمكنت رودريغيز لاحقاً من أخذ هاتف Dex والاتصال بشقيقتها التوأم، التي ساعدتها في التواصل مع أمن الفندق. ونُقلت بعدها إلى قسم الطوارئ في مستشفى محلي.

وقالت رودريغيز للشرطة، وفق التقرير، إن Dex طلب منها أن تكذب بشأن سبب إصاباتها، وأن تقول إنها تعرضت لهجوم من أشخاص آخرين، حتى يتجنب دخول السجن.

لكن ذلك لم يمنع توقيفه، إذ ألقت الشرطة القبض على Famous Dex بتهمة العنف المنزلي.

وتبقى الاتهامات في هذه المرحلة ضمن ما ورد في تقرير الشرطة، على أن تحدد الإجراءات القضائية اللاحقة مسار القضية.
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