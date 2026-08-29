كان تحت تأثير المخدرات... اتهام مغنٍ بضرب حبيبته نجمة التلفزيون وخنقها (صورة)

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وبحسب التقرير، بدأت الحادثة الأولى في 21 آب داخل فندق في مدينة بوربانك بولاية كاليفورنيا، حيث كان Dex، وفق الشرطة، تحت تأثير وعدة مواد مخدرة. ويُزعم أنه اعتدى على رودريغيز ووجّه لها ضربة تسببت بكدمة قوية حول عينها.وتشير الشرطة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت قد بدأت قبل 3 أسابيع فقط، قبل أن ينتقلا لاحقاً من بوربانك إلى لاس فيغاس، حيث حجزا غرفة في فندق وكازينو "California Hotel and Casino".وفي الليلة التالية، بحسب التقرير، ألقى Dex هاتفاً باتجاه رودريغيز فأصاب مرفقها الأيسر، قبل أن يخدش رقبتها ويخنقها، من دون أن تفقد الوعي.وتمكنت رودريغيز لاحقاً من أخذ هاتف Dex والاتصال بشقيقتها التوأم، التي ساعدتها في التواصل مع أمن الفندق. ونُقلت بعدها إلى قسم الطوارئ في مستشفى محلي.وقالت رودريغيز للشرطة، وفق التقرير، إن Dex طلب منها أن تكذب بشأن سبب إصاباتها، وأن تقول إنها تعرضت لهجوم من أشخاص آخرين، حتى يتجنب دخول السجن.لكن ذلك لم يمنع توقيفه، إذ ألقت الشرطة القبض على Famous Dex بتهمة العنف المنزلي.وتبقى الاتهامات في هذه المرحلة ضمن ما ورد في تقرير الشرطة، على أن تحدد الإجراءات القضائية اللاحقة مسار القضية.