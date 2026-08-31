تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"مش رح كذب".. نجوى كرم تكشف: لهذا السبب كنت غائبة (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2026 | 15:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مش رح كذب.. نجوى كرم تكشف: لهذا السبب كنت غائبة (فيديو)
مش رح كذب.. نجوى كرم تكشف: لهذا السبب كنت غائبة (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدثت الفنانة اللبنانية نجوى كرم للمرة الأولى عن غيابها الطويل عن الساحة الفنية، والذي أثار خلال الفترة الماضية بلبلة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشفت خلال مقابلة صحفية أن الظروف التي عاشتها المنطقة انعكست عليها شخصيًا، وعلى حالتها النفسية ورغبتها في الغناء.

 وقالت: "شوي ظروف البلد كانت بتخليني أحس شخصياً إني مش بمود إني أغني، لأنه أغانيي فرحة، والفرح بده مود، وتأكذب مش رح كذب، كنت زعلاني كتير على اللي عم يصير بالبلد والمنطقة كلها".

أما عن سبب غياب شمس الأغنية عن المسارح اللبنانية لأكثر من ثلاث سنوات، أكدت أنها كانت تستعد لإحياء عدد كبير من الحفلات والمهرجانات في لبنان، إلا أن الظروف التي شهدتها البلاد حالت دون ذلك، وأوضحت: "أول شي كنت بدي أعمل حفلات ومهرجانات كتير كبيرة بلبنان ولكن على بواب الصيف أو بواب الربيع، متل ما عودونا دايماً إنه يعملولنا إشاعات أو حركة صغيرة توقف سياحة توقف البلد".

ورغم الظروف، تؤكد نجوى أن صوتها جزء من المشهد اللبناني، وأن حضورها الفني لا ينفصل عن البلد الذي تنتمي إليه، قائلةً: "وقف صوتي صراحة، لأنه مش رح مشّي صوتي هو واقف البلد. البلد بيمشي صوتي بيمشي، لأن أنا وحدة من هالبلد، من خلايا هالبلد".
Advertisement




مواضيع ذات صلة
نجوى كرم تفتتح ألبومها الجديد بـ"اشتقتلك"
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وديع الشيخ: "ميسي دقلي وخبرني انو ما رح ياخد كأس العالم" (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "Le Diplomat": لهذا السبب تصبّ المُفاوضات في مصلحة "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... نجوى كرم عائدة
lebanon 24
Lebanon24
01/09/2026 02:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية نجوى كرم

اللبنانية

نجوى كرم

الطويل

لبنان

الرب

بيرة

arab

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2026-08-31
Lebanon24
15:11 | 2026-08-31
Lebanon24
14:53 | 2026-08-31
Lebanon24
14:41 | 2026-08-31
Lebanon24
12:16 | 2026-08-31
Lebanon24
10:19 | 2026-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24