"مش رح كذب".. نجوى كرم تكشف: لهذا السبب كنت غائبة (فيديو)

تحدثت الفنانة للمرة الأولى عن غيابها عن الساحة الفنية، والذي أثار خلال الفترة الماضية بلبلة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكشفت خلال مقابلة صحفية أن الظروف التي عاشتها المنطقة انعكست عليها شخصيًا، وعلى حالتها النفسية ورغبتها في الغناء.



وقالت: "شوي ظروف البلد كانت بتخليني أحس شخصياً إني مش بمود إني أغني، لأنه أغانيي فرحة، والفرح بده مود، وتأكذب مش رح كذب، كنت زعلاني كتير على اللي عم يصير بالبلد والمنطقة كلها".



أما عن سبب غياب شمس الأغنية عن المسارح لأكثر من ثلاث سنوات، أكدت أنها كانت تستعد لإحياء عدد كبير من الحفلات والمهرجانات في ، إلا أن الظروف التي شهدتها البلاد حالت دون ذلك، وأوضحت: "أول شي كنت بدي أعمل حفلات ومهرجانات كتير كبيرة بلبنان ولكن على بواب الصيف أو بواب الربيع، متل ما عودونا دايماً إنه يعملولنا إشاعات أو حركة صغيرة توقف سياحة توقف البلد".



ورغم الظروف، تؤكد أن صوتها جزء من المشهد اللبناني، وأن حضورها الفني لا ينفصل عن البلد الذي تنتمي إليه، قائلةً: "وقف صوتي صراحة، لأنه مش رح مشّي صوتي هو واقف البلد. البلد بيمشي صوتي بيمشي، لأن أنا وحدة من هالبلد، من خلايا هالبلد".