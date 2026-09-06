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فنون ومشاهير

"أُجبرا على الطلاق".. مخرج شهير يكشف أسرارًا صادمة عن انفصاله

Lebanon 24
06-09-2026 | 14:03
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أُجبرا على الطلاق.. مخرج شهير يكشف أسرارًا صادمة عن انفصاله
أُجبرا على الطلاق.. مخرج شهير يكشف أسرارًا صادمة عن انفصاله photos 0
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كشف المخرج المصري خضر محمد خضر، طليق الراحلة ياسمين أبو النجا، الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحي، عن تفاصيل وأسرار جديدة حول حياتهما الزوجية، التي انتهت بالطلاق عام 2024 بعد 18 عامًا من الزواج.

وقال خضر عبر صفحته على "فيسبوك" إنه يمتلك الكثير من الأسرار المتعلقة بحياته مع طليقته الراحلة، لكنه يرفض الكشف عنها احترامًا لخصوصيتها.

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وأشار إلى أن شخصًا مجهولًا أجبرهما على الطلاق، بعدما عاشا فترة من الضغوط التي وصفها بـ"القهرية".

وأوضح أن الطلاق جاء بعد تحذير أطباء في فرنسا من حمل ياسمين مرة ثانية، عقب ولادة ابنتهما الوحيدة "زين"، مضيفًا أنه يستطيع الكشف عمن أجبرها على مغادرة منزل الزوجية لمدة أربعة أشهر، عاش خلالها كل منهما في مكان مختلف عن الآخر.

وأكد خضر أن الصداقة والمودة استمرتا بينهما بعد الطلاق، موضحًا أنه غادر منزل الزوجية بعد عودتها إليه، وانتقل للإقامة مع والدته التي كانت تعاني من السرطان.

وأضاف أن التواصل بينهما لم ينقطع، إذ استمرت المكالمات والرسائل والزيارات الأسبوعية.

ولفت إلى أن ياسمين حضرت حفل زفافه الثاني وكانت على علم بزواجه الجديد، دون أن تمانع في ذلك، مؤكدًا أن علاقتهما تحولت بعد الطلاق إلى صداقة وأخوة.

وقال: "لقد تحولت ياسمين بعد وقوع الطلاق بيننا إلى أختي وليست طليقتي، وستظل مكانتها في قلبي موجودة حتى آخر يوم في عمري"، مشددًا على أنه لن يكشف المزيد من تفاصيل حياتهما الخاصة احترامًا لذكراها، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

ورحلت ياسمين أبو النجا في 30 آب الماضي، إثر أزمة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى، بعد معاناة طويلة مع مرض نادر في القلب يُعرف بـ"رباعية فالو"، لازمها منذ ولادتها.

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