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فنون ومشاهير

"ده أبويا اللي رباني".. مطرب شهير يوجه رسالة مؤثرة إلى زميله

Lebanon 24
07-09-2026 | 06:00
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ده أبويا اللي رباني.. مطرب شهير يوجه رسالة مؤثرة إلى زميله
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وجّه المطرب عمر كمال رسالة مؤثرة إلى زميله محمود الليثي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استعاد خلالها ذكريات بداياته الفنية في القاهرة، مؤكدًا أن الليثي كان من أبرز الداعمين له في بداية مشواره.

وجاءت رسالة عمر كمال في ظل ما أُثير خلال الفترة الماضية بشأن طبيعة علاقته بمحمود الليثي، وسط أحاديث عن وجود توتر بينهما، إلا أن عمر شدد على أن مكانة زميله لديه لا تتأثر بما يُقال أو يحدث.

ونشر عمر صورة تجمعه بالليثي، وكتب: "ده أبويا اللي رباني.. ومحدش يعرفني أكتر من اللي رباني.. ده اللي نزلت القاهرة عيل صغير تايه في المجال بين حيتان الشغلانة، وقف جنبي وأداني زقة و2 و10".

وأضاف: "ولما كبرت في الشغلانة وقولتله وقفني جنبك أغني معاك، قالي تعالى جنبي وأداني من جمهوره وشهرته ونجاحه".

وأكد عمر كمال أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه الليثي مهما حدث، قائلًا: "مهما يحصل ومهما يعمل، لا عمري أزعل منه ولا عمري أشيل جوايا ذرة زعل في قلبي ناحيته".

كما أشار إلى محاولات البعض التأثير على علاقتهما، مضيفًا: "ومهما ناس قالت وحاولت تبوظ وتعكر اللي بينا، هو عارف ابنه وعارف عمر كمال من جواه عامل إزاي".

واختتم رسالته بالتأكيد على عمق مشاعره تجاه محمود الليثي، معتبرًا أن علاقتهما تتجاوز حدود الزمالة الفنية، وقال: "ده حبه جوايا زي حبي لأمي، حاجة ربانية، مهما يحصل هفضل أعشقه".

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