"ده أبويا اللي رباني".. مطرب شهير يوجه رسالة مؤثرة إلى زميله

وجّه المطرب رسالة مؤثرة إلى زميله ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " "، استعاد خلالها ذكريات بداياته الفنية في ، مؤكدًا أن الليثي كان من أبرز الداعمين له في بداية مشواره.

وجاءت رسالة عمر كمال في ظل ما أُثير خلال الفترة الماضية بشأن طبيعة علاقته بمحمود الليثي، وسط أحاديث عن وجود توتر بينهما، إلا أن عمر شدد على أن مكانة زميله لديه لا تتأثر بما يُقال أو يحدث.

ونشر عمر صورة تجمعه بالليثي، وكتب: "ده أبويا .. ومحدش يعرفني أكتر من اللي رباني.. ده اللي نزلت القاهرة عيل صغير تايه في المجال بين حيتان الشغلانة، وقف جنبي وأداني زقة و2 و10".

وأضاف: "ولما كبرت في الشغلانة وقولتله وقفني جنبك أغني معاك، قالي تعالى جنبي وأداني من جمهوره وشهرته ونجاحه".

وأكد عمر كمال أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه الليثي مهما حدث، قائلًا: "مهما يحصل ومهما يعمل، لا عمري أزعل منه ولا عمري أشيل جوايا ذرة زعل في قلبي ناحيته".

كما أشار إلى محاولات البعض التأثير على علاقتهما، مضيفًا: "ومهما ناس قالت وحاولت تبوظ وتعكر ، هو عارف ابنه وعارف عمر كمال من جواه عامل إزاي".

واختتم رسالته بالتأكيد على عمق مشاعره تجاه محمود الليثي، معتبرًا أن علاقتهما تتجاوز حدود الزمالة الفنية، وقال: "ده حبه جوايا زي حبي لأمي، حاجة ربانية، مهما يحصل هفضل أعشقه".