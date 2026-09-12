"هَمّ الدِّني".. عبد الغني طليس يُحيّي فيروز بأغنية جديدة

طرحَ الشاعر أغنية جديدة بعنوان "هَمّ الدِّني"، قال إنها تستوحي جوانب من حياة الفنانة وتأتي بمثابة تحية فنية لها.

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ونشر الأغنية مصحوبة بكليب عبر صفحته، مشيراً إلى أنها سجلت آلاف المشاهدات خلال أول 24 ساعة من طرحها.

وأوضح أنه كتب كلمات الأغنية ولحّنها وأدّاها بصوته، لافتاً إلى أنه تلقى تعليقات من متابعين ونقاد بشأن العمل، بعدما أرسله إلى عدد منهم بهدف الاستماع إلى آرائهم وتقييمهم.

ودعا طليس الجمهور والنقاد إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن الأغنية، معلناً أنه سيخصص خلال الأيام المقبلة مساحة لمناقشة أبرز الآراء والتعليقات التي تلقاها حول الكلمات واللحن والأداء.

وأشار إلى أن تقديم عمل يستوحي حياة فيروز شكّل بالنسبة إليه مسؤولية إضافية، معرباً عن أمله في أن تستمع إلى الأغنية وأن تنال إعجابها، كما أبدى اهتمامه بمعرفة رأي ابنتها في العمل.

ويأتي "هَمّ الدِّني" ضمن تجربة طليس الفنية التي تجمع بين كتابة الشعر والتلحين والغناء.