محمد رمضان يستعد لإقامة حفل مجاني في فلسطين.. وهذا ما طلبه من الحكومة

كشف الفنان عن رغبته في إقامة حفل غنائي مجاني في الأراضي ، معلنًا استعداده للسفر من فور الحصول على الموافقات المطلوبة.

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ووجّه رمضان عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة إلى جمهوره الفلسطيني، مؤكدًا أن إقامة الحفل من أمنياته، وكتب: "جمهوري الفلسطيني الحبيب ، من أمنياتي إقامة أقوى حفلة في الوطن العربي على الأراضي الفلسطينية، الحفل مجاني لجمهوري وأهلي وحبايبي".

وأضاف: "وأنا مستعد من الآن وفي انتظار إشارة من الحكومة الفلسطينية للتحرك من القاهرة إلى ، فقط لرفع الروح المعنوية لجمهوري الفلسطيني وتقديمي حفلاً مجانيًا للترفيه عن شعبه ولو لحظات".

وأكد رمضان استعداده للتحرك من القاهرة بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أن الحفل يهدف إلى الترفيه عن جمهوره الفلسطيني ورفع معنوياته، من دون تحميله أي تكلفة.