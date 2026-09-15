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فنون ومشاهير

محمد رمضان يستعد لإقامة حفل مجاني في فلسطين.. وهذا ما طلبه من الحكومة

Lebanon 24
15-09-2026 | 23:00
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محمد رمضان يستعد لإقامة حفل مجاني في فلسطين.. وهذا ما طلبه من الحكومة
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كشف الفنان المصري محمد رمضان عن رغبته في إقامة حفل غنائي مجاني في الأراضي الفلسطينية، معلنًا استعداده للسفر من القاهرة فور الحصول على الموافقات المطلوبة.

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ووجّه رمضان عبر حسابه على منصة "إكس" رسالة إلى جمهوره الفلسطيني، مؤكدًا أن إقامة الحفل من أمنياته، وكتب: "جمهوري الفلسطيني الحبيب الغالي، من أمنياتي إقامة أقوى حفلة في الوطن العربي على الأراضي الفلسطينية، الحفل مجاني لجمهوري وأهلي وحبايبي".

وأضاف: "وأنا مستعد من الآن وفي انتظار إشارة من الحكومة الفلسطينية للتحرك من القاهرة إلى فلسطين، فقط لرفع الروح المعنوية لجمهوري الفلسطيني وتقديمي حفلاً مجانيًا للترفيه عن شعبه ولو لحظات".

وأكد رمضان استعداده للتحرك من القاهرة بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة، مشيرًا إلى أن الحفل يهدف إلى الترفيه عن جمهوره الفلسطيني ورفع معنوياته، من دون تحميله أي تكلفة.

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