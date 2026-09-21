فقدان ذاكرة يلدز يقلب الأحداث.. مفاجآت في الموسم الثاني من "الخليفة: نداء الجذور"

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وبحسب موقع "إيجه تلغراف" التركي، لن تكتمل بعد نجاحهما في تجاوز العقبات خلال نهاية الموسم السابق، إذ تختفي يلدز عقب الحادث وتفقد جزءاً مهماً من ذكرياتها، بما في ذلك علاقتها بسرهات.ويبدأ سرهات، الذي يؤدي دوره إلهان شين، رحلة للعثور على حبيبته، قبل أن يكتشف أن مهمته لن تقتصر على الوصول إليها، بل سيتعين عليه أيضاً مساعدتها ماضيها والفوز بحبها من جديد.ويعيد البحث عن يلدز، التي تجسد شخصيتها بيران داملا يلماز، ماضي الشخصيتين وعائلتيهما إلى صدارة الأحداث، لتواجه علاقتهما اختباراً جديداً يقوم هذه المرة على محاولة التعارف واستعادة الروابط المفقودة.ويتولى دنيز تشيليبي ديكيليتاش إخراج المسلسل، فيما يكتب السيناريو أوغور. ومن المقرر عرض الموسم الثاني على قناة "NOW" يوم الخميس 24 أيلول عند الساعة الثامنة مساءً.