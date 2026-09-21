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فنون ومشاهير

فقدان ذاكرة يلدز يقلب الأحداث.. مفاجآت في الموسم الثاني من "الخليفة: نداء الجذور"

Lebanon 24
21-09-2026 | 16:45
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فقدان ذاكرة يلدز يقلب الأحداث.. مفاجآت في الموسم الثاني من الخليفة: نداء الجذور
فقدان ذاكرة يلدز يقلب الأحداث.. مفاجآت في الموسم الثاني من الخليفة: نداء الجذور photos 0
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كشفت الحلقة الدعائية الثالثة للموسم الثاني من المسلسل التركي "الخليفة: نداء الجذور" عن تطور صادم سيغير مسار علاقة سرهات ويلدز، بعد الحادث الذي تتعرض له الأخيرة ويفقدها ذاكرتها.
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Sezon finalinde aşklarının önündeki engelleri aşmayı başaran Serhat ve Yıldız’ın mutluluğu uzun sürmemişti. Yeni sezonda yaşanan bir kaza, Yıldız’ın hayatında büyük bir değişikliğe neden olacak.


وبحسب موقع "إيجه تلغراف" التركي، لن تكتمل سعادة الثنائي بعد نجاحهما في تجاوز العقبات خلال نهاية الموسم السابق، إذ تختفي يلدز عقب الحادث وتفقد جزءاً مهماً من ذكرياتها، بما في ذلك علاقتها بسرهات.
Yıldız’ın ortadan kaybolmasının ardından Serhat için öncelik belli olacak. Sevdiği kadının izini sürmeye başlayacak olan Serhat, onu bulmak için harekete geçecek.


ويبدأ سرهات، الذي يؤدي دوره إلهان شين، رحلة للعثور على حبيبته، قبل أن يكتشف أن مهمته لن تقتصر على الوصول إليها، بل سيتعين عليه أيضاً مساعدتها على استعادة ماضيها والفوز بحبها من جديد.
HALef: Köklerin Çağrısı’nın yeni sezonundan üçüncü tanıtım yayınlandı. NOW’ın Most Production imzalı dizisi, ikinci sezonunda Serhat ve Yıldız’ın yarım kalan hikâyesini yeni bir sınavla sürdürecek. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği karakterleri zorlu bir süreç bekliyor.


ويعيد البحث عن يلدز، التي تجسد شخصيتها بيران داملا يلماز، ماضي الشخصيتين وعائلتيهما إلى صدارة الأحداث، لتواجه علاقتهما اختباراً جديداً يقوم هذه المرة على محاولة التعارف واستعادة الروابط المفقودة.
Serhat’ın mücadelesi yalnızca Yıldız’ı bulmakla sınırlı kalmayacak. Yıldız’ın kendisini hatırlamaması nedeniyle Serhat, aşkını yeniden kazanmak için de mücadele edecek.


ويتولى دنيز تشيليبي ديكيليتاش إخراج المسلسل، فيما يكتب السيناريو أرجان أوغور. ومن المقرر عرض الموسم الثاني على قناة "NOW" يوم الخميس 24 أيلول عند الساعة الثامنة مساءً.
Yıldız’ın hafızasını kaybetmesi ve geçmişini hatırlamaması, yeni sezonun öne çıkan gelişmeleri arasında yer alacak. Serhat’ın Yıldız’a ulaşmak için vereceği mücadelede neler yaşayacağı ise dizinin yeni bölümlerinde ortaya çıkacak.
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