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فنون ومشاهير

بباقة زهور فاخرة ورسالة مؤثرة.. أحلام تهنئ يومي بمولودها الأول (صور)

Lebanon 24
22-09-2026 | 23:00
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بباقة زهور فاخرة ورسالة مؤثرة.. أحلام تهنئ يومي بمولودها الأول (صور)
بباقة زهور فاخرة ورسالة مؤثرة.. أحلام تهنئ يومي بمولودها الأول (صور) photos 0
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حرصت النجمة أحلام الشامسي على تهنئة الدكتورة يمنى خوري، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باسم الدكتورة يومي، بمناسبة ولادة طفلها الأول، من خلال هدية مميزة عكست مشاعر المحبة والصداقة التي تجمعهما.
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وأرسلت أحلام إلى منزل صانعة المحتوى اللبنانية باقة ضخمة من الزهور الفاخرة بتدرجات الأزرق والأبيض، جمعت بين أزهار الهدرانج والزهور البيضاء، ووضعت داخل مزهرية بيضاء أنيقة، في لفتة خاصة احتفالاً بقدوم المولود.

وأرفقت أحلام الهدية برسالة مؤثرة شاركتها يومي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "أنتي ياما فرحتي أطفال كثيرة وساعدتيهم واهتميتي فيهم ورحمتيهم، وربي يجعلك في طفلك الفرح والسعادة وتشوفي فيه اللي يسر قلبك وخاطركمثل ما فرحتي أطفال كثيرة"، واختتمتها بعبارة "أختك أحلام الشامسي" مع قلوب زرقاء.

من جهتها، استعرضت يومي الهدية في مقطع فيديو، ووجهت رسالة شكر لأحلام، قالت فيها: "شكرا جزيلا احلام أحبك. حبيبة قلبي. شكرا شو هالوردات الحلوين الباقة كثير ضخمة وألوانها بتجنن".










 








 
 
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