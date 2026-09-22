بباقة زهور فاخرة ورسالة مؤثرة.. أحلام تهنئ يومي بمولودها الأول (صور)

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حرصت النجمة على تهنئة الدكتورة يمنى ، المعروفة عبر باسم الدكتورة يومي، بمناسبة ولادة طفلها الأول، من خلال هدية مميزة عكست مشاعر المحبة والصداقة التي تجمعهما.وأرسلت أحلام إلى منزل صانعة المحتوى باقة ضخمة من الزهور الفاخرة بتدرجات الأزرق والأبيض، جمعت بين أزهار الهدرانج والزهور البيضاء، ووضعت داخل مزهرية بيضاء أنيقة، في لفتة خاصة احتفالاً بقدوم المولود.وأرفقت أحلام الهدية برسالة مؤثرة شاركتها يومي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها: "أنتي ياما فرحتي أطفال كثيرة وساعدتيهم واهتميتي فيهم ورحمتيهم، وربي يجعلك في طفلك الفرح والسعادة وتشوفي فيه اللي يسر قلبك وخاطركمثل ما فرحتي أطفال كثيرة"، واختتمتها بعبارة "أختك أحلام الشامسي" مع قلوب زرقاء.من جهتها، استعرضت يومي الهدية في مقطع فيديو، ووجهت رسالة شكر لأحلام، قالت فيها: "شكرا جزيلا احلام أحبك. . شكرا شو هالوردات الحلوين الباقة كثير ضخمة وألوانها بتجنن".