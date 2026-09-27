إيقاف برنامج إعلامية شهيرة ومنعها من الظهور على الشاشة.. هذا ما فعلته (فيديو)

أصدر لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة خالد ، قرارًا بإيقاف برنامج "من القلب" الذي تقدمه الاعلامية الأطروش على قناة الشمس، إلى جانب استمرار منعها من الظهور في مختلف الوسائل الإعلامية لحين انتهاء التحقيقات.



وأوضح المجلس أن القرار جاء بعد رصد للرصد مخالفات للقواعد المهنية في محتوى البرنامج، استنادًا إلى توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير.

وبحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية على " "، يشمل القرار وقف بث برنامج "من القلب" ومنع شيرين الأطروش من الظهور الإعلامي إلى حين انتهاء التحقيقات التي يجريها المجلس.

وكانت الأطروش قد أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، على خلفية طريقة تقديمها للبرنامج ونبرة صوتها أثناء الحديث.





ووصف بعض المنتقدين أسلوبها بما يُعرف بـ"الصوت الخريفي"، في إشارة إلى نبرة هادئة وناعمة اعتبروا أنها أقرب إلى التصنع ولا تتناسب مع طبيعة التقديم الإعلامي.





وعلى خلفية الانتقادات، حذفت قناة الشمس الفيديو المثير للجدل من منصاتها الرسمية، فيما ردت الأطروش عبر مقطع فيديو نشرته على حساباتها في ، أكدت فيه أن النبرة التي ظهرت بها هي صوتها الطبيعي، رافضةً التنمر على أسلوبها، ومشددة على استمرارها في مسيرتها الإعلامية.







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