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فنون ومشاهير

في أجواء عائلية هادئة.. فنانة شهيرة تحتفل بعقد قران نجلها (فيديو)

Lebanon 24
27-09-2026 | 23:00
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في أجواء عائلية هادئة.. فنانة شهيرة تحتفل بعقد قران نجلها (فيديو)
في أجواء عائلية هادئة.. فنانة شهيرة تحتفل بعقد قران نجلها (فيديو) photos 0
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احتفلت الفنانة صابرين بعقد قران نجلها المهندس نور عبد اللطيف، في أجواء عائلية هادئة، بحضور أفراد الأسرتين وعدد من الأصدقاء والمقربين، بعيدًا عن الأضواء.

وأجرى الشيخ خالد الجندي مراسم عقد القران، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وأصدقاء العروسين وأفراد عائلتيهما، وسط أجواء اتسمت بالخصوصية.

وعقب انتهاء مراسم عقد القران، أطلقت صابرين زغرودة طويلة تعبيرًا عن فرحتها بزفاف نجلها، وسط أجواء من السعادة بين الحضور.

وحرصت الفنانة على أن تقتصر المناسبة على الأهل والمقربين، بعيدًا عن الاحتفالات الصاخبة ومظاهر البهرجة.


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