حقيقة أم تمثيل؟ سقوط مادونا بعنف على المسرح يثير الجدل في حفل "VMAs"

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وافتتحت مادونا الحفل إلى جانب وتشارلي إكس سي إكس، حيث قدمن أعمالاً مشتركة من ألبومها الجديد "Confessions II".وخلال العرض، بدا أن الراقصين يسحبون مادونا قسراً قبل إسقاطها على المنصة، فيما ظهرت لاحقاً وهي تضع دعامة على ركبتها أثناء تسلم إحدى الجوائز.وانقسم المتابعون بشأن الواقعة، إذ عدّها بعضهم مجازفة غير محسوبة، بينما رأى آخرون أنها فقرة مدروسة ضمن سيناريو العرض الذي يحتجز فيه الراقصون مادونا ويسحبونها نحو طاولة.وحافظت النجمة العالمية على روحها الساخرة خلال تسلمها إحدى الجوائز، إذ أزالت جهاز ليزر كان معلقاً على خصرها، وقالت: "أولاً، أريد فقط أن أخرج هذا الشيء. كان موجوداً طوال الليل، والآن يمكنني الاحتفال".وتصدرت مادونا قائمة الترشيحات بـ13 ترشيحاً، وحصدت 7 جوائز، بينها "أفضل تعاون" عن أغنية "Bring Your Love" مع سابرينا كاربنتر، و"أفضل ألبوم رقص"، و"فنانة العام".وقالت عقب فوزها: "على الأرجح لم يكن معظمكم قد وُلد حين قدمت عرضاً في أول حفل VMAs قبل 43 عاماً. أمضيت العام ونصف العام الماضيين في العثور على نفسي والإيمان بها وصنع الموسيقى التي أردتها، وأملي لكم جميعاً أن تفعلوا الأمر نفسه".