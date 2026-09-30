تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تحريرها شيكات من دون رصيد.. ما مصير هذه المطربة الشهيرة؟

Lebanon 24
30-09-2026 | 02:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد تحريرها شيكات من دون رصيد.. ما مصير هذه المطربة الشهيرة؟
بعد تحريرها شيكات من دون رصيد.. ما مصير هذه المطربة الشهيرة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقدمت المطربة المصرية بوسي بإقرار رسمي بالتصالح أمام محكمة مستأنف جنح الهرم في الجيزة، وذلك عقب سداد المبلغ محل النزاع، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية "بوسي والشيكات دون رصيد".
Advertisement
 
 
وقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من بوسي على حكم حبسها الى جلسة 13 تشرين الأول المقبل، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتصالح وإنهاء المسار القانوني للقضية.

ونظرت محكمة مستأنف جنح الهرم، ثاني جلسات الاستئناف المقدم من بوسي على الحكم الصادر بحقها في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، والمتعلقة بتحرير شيك دون رصيد.

وخلال الجلسة، قدمت بوسي إقرارًا رسميًا بالتصالح مع المجني عليه، بعدما سددت قيمة المبلغ محل القضية، فيما بدأت المحكمة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إخلاء سبيل بوسي وتأجيل نظر الاستئناف الى جلسة 13 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لاستكمال إجراءات التصالح واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن القضية.
حضور بوسي الى المحكمة

وحضرت بوسي جلسة الاستئناف بصورة إلزامية، وسلمت نفسها الى حرس المحكمة، حيث تم التحفظ عليها داخل القاعة لحين انتهاء إجراءات الجلسة.

وظهرت بوسي أثناء وجودها داخل المحكمة مرتدية كمامة وقبعة، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلها عقب انتهاء الجلسة، مع استمرار الإجراءات المتعلقة بالتصالح.

وتعود تفاصيل القضية الى عام 2015، عندما ارتبط اسم بوسي بعدد من القضايا الخاصة بإصدار شيكات دون رصيد، لتتوالى الأحكام القضائية الصادرة بحقها خلال السنوات التالية.


مواضيع ذات صلة
حقيقة إلغاء تحويل الرصيد.. هذا ما قاله الحاج
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 12:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراقات تستنزف أرصدة Claude...ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 12:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أسبوع من زلزال كولومبيا.. ما مصير عشرات المفقودين؟
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 12:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الأميركية تغادر العراق.. ما مصير الفصائل وداعش؟
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 12:40:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الاستئناف

المصرية

القضايا

الجيزة

الشيك

مصرية

سي ال

بوسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:38 | 2026-09-30
Lebanon24
03:46 | 2026-09-30
Lebanon24
03:29 | 2026-09-30
Lebanon24
23:00 | 2026-09-29
Lebanon24
15:04 | 2026-09-29
Lebanon24
10:48 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24