بعد مشادة.. رجل يحاول دهس مراسل أثناء التصوير!

تحوّل نقاش بين رجل ومراسل منصة "ماين واير" جو سول إلى مواجهة متوترة، على خلفية اعتراض الرجل على تصوير الأشخاص في الأماكن العامة واعتباره الأمر تعديًا على خصوصيتهم.



وبحسب المقطع المتداول، دار حديث حاد بين الطرفين حول حدود التصوير وحق الأفراد في رفض الظهور أمام الكاميرا، قبل أن يغادر الرجل المكان ويستأنف المراسل عمله.

إلا أن الموقف تصاعد بشكل مفاجئ، بعدما عاد الرجل بسيارته واتجه بها نحو المراسل، محاولًا دهس الكاميرا، ما عرّض حياة الصحفي للخطر.

وأعلنت منصة "ماين واير" أنها وثّقت الواقعة، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق الشخص الذي عرّض مراسلها للخطر.

وأعاد الحادث حول الحدود الفاصلة بين حرية التصوير في الأماكن العامة وحق الأفراد في الخصوصية، في ظل الانتشار المتزايد لمقاطع صحافة الشارع والمقابلات العفوية عبر منصات التواصل الاجتماعي.