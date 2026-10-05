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فنون ومشاهير

صورة على هاتف نورا فتحي تعيد شائعات ارتباطها بياسين بونو

Lebanon 24
05-10-2026 | 13:32
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صورة على هاتف نورا فتحي تعيد شائعات ارتباطها بياسين بونو
صورة على هاتف نورا فتحي تعيد شائعات ارتباطها بياسين بونو photos 0
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أعادت الفنانة المغربية الكندية نورا فتحي الجدل بشأن طبيعة علاقتها بحارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي ياسين بونو، بعدما ظهرت خلال أسبوع الموضة في باريس وهي تحمل هاتفاً بدت على شاشته صورة تجمعهما.
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نورا فتحي تثير الجدل بخلفية هاتفها.. هل تكشف علاقتها بياسين بونو؟ - صورة 1


وسرعان ما انتشرت لقطات الهاتف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تكهنات بوجود علاقة عاطفية بينهما، من دون صدور أي تأكيد رسمي من الطرفين.

وكانت نورا قد تحدثت عن علاقتها ببونو خلال ظهورها في برنامج "The Kris Fade Show" في آب الماضي، مؤكدة أنه "صديق جيد جداً"، ووصفته بأنه شخص رائع ومتواضع وأحد أفضل حراس المرمى في العالم.

وأوضحت أنها تعرف بونو منذ فترة طويلة، وأن صداقتهما أصبحت أقوى خلال الأشهر الأخيرة، من دون الإشارة إلى وجود علاقة تتجاوز الصداقة.

وبدأت الشائعات خلال الصيف، بعد تداول صور قيل إنها جمعتهما برفقة أصدقاء في الدار البيضاء، إضافة إلى مقطع ظهرت فيه نورا وهي تنادي شخصاً باسم ياسين وتسأله عن شاحن هاتفها، من دون أن تتضح هويته.

وبعيداً عن الجدل، تواصل نورا نشاطها الفني، إذ طرحت أغنية "Slay to the Rhythm" ضمن استعداداتها لإطلاق مشروعها الموسيقي القصير "Play".
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