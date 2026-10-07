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فنون ومشاهير

شاكيرا وبيكيه أمام القضاء مجدداً.. خلاف جديد بشأن حضانة طفليهما

Lebanon 24
07-10-2026 | 14:14
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شاكيرا وبيكيه أمام القضاء مجدداً.. خلاف جديد بشأن حضانة طفليهما
شاكيرا وبيكيه أمام القضاء مجدداً.. خلاف جديد بشأن حضانة طفليهما photos 0
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عادت الخلافات بين النجمة الكولومبية شاكيرا ونجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه إلى المحاكم، بعد نحو أربع سنوات على انفصالهما، وذلك لبحث تعديلات على اتفاق حضانة طفليهما ميلان وساشا.

ومثل الطرفان أمام قاضي الأسرة في برشلونة، بحضور فريقيهما القانونيين، لمناقشة ترتيبات السفر خلال العطلات المدرسية القصيرة.

وبحسب موقع "Goal"، تطالب شاكيرا بتعديل جدول الزيارات لتقليل الرحلات الجوية الطويلة بين ميامي وبرشلونة، وما يرافقها من إرهاق وفارق في التوقيت بالنسبة إلى الطفلين.

ويقترح فريقها القانوني تقاسم مسؤولية السفر بين الوالدين، على أن يتولى بيكيه السفر إلى ميامي خلال الإجازات القصيرة، بما يسمح للطفلين بالبقاء في محيطهما المعتاد ويحافظ على استقرارهما الدراسي والاجتماعي.

وأكد ممثلو شاكيرا أن الهدف من التعديل ليس تقليص الوقت الذي يقضيه الطفلان مع والدهما، بل الحد من مشقة السفر المتكرر والحفاظ على راحتهما واستقرار حياتهما اليومية.

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