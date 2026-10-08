جملة مؤثرة جدًا.. هذا ما قالته الممثلة الشابة لوالدها قبل وفاتها!

توفيت الفنانة الشابة عن عمر 35 عاماً، إثر وفاة مفاجئة في إسطنبول.

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وكشف والدها فورال أرتيم، خلال مقابلة مع قناة "ATV Haber"، تفاصيل حديثهما الأخير، مشيراً إلى أنها قالت له بشكل مفاجئ: "أنت لن تموت الآن.. أنت من سيدفنني بنفسك".

وعندما سألها عن سبب قولها ذلك، أجابته بهدوء: "أنا أرى ذلك بوضوح".

ورحلت إيجي في 15 حزيران 2026، بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها الـ35 برفقة عائلتها وصديقتها المقربة. وتضاربت التقارير بشأن سبب وفاتها، بين تعرضها لأزمة قلبية حادة أو تسمم كحولي.

واشتهرت الراحلة بتجسيد شخصية "إيشيل" في مسلسل " "، إلى جانب مشاركتها في عدد من الأعمال التركية.

وتركت كلماتها الأخيرة أثراً عميقاً لدى عائلتها وجمهورها، بعد رحيلها المفاجئ.