خطأ طبي كلّفها حياتها.. مُفاجأة عن وفاة مصممة المكياج السورية عبير قضماني

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شكّلت وفاة مصممة المكياج وخبيرة التجميل عبير قضماني صدمة في الوسط الفني إثر الأسباب الحقيقية والمفجعة لوفاتها.فبعد ساعات من إعلان خبر وفاتها ببيان مقتضب، نشر المخرج السوري نضال عبيد تسجيلاً صوتياً هو الأخير للراحلة، يحمل في طياته اعترافات قاسية توثق معاناتها المريرة مع الإهمال الطبي.وروت عبير في التسجيل تفاصيل رحلتها مع المرض. ووفقاً لما جاء في رسالتها، أوضحت الراحلة أنها وقعت ضحية لخطأ طبي فادح بدأ عندما وصف لها أحد الأطباء دواءً خاطئاً تسبب في إصابتها بضعف حاد في العضلات.ولم تتوقف المأساة عند هذا الحد، بل تضاعفت الكارثة حين لجأت إلى طبيب آخر، والذي افتقر لأدنى معايير المهنية؛ إذ قام بتشخيص حالتها عشوائياً دون طلب الفحوصات المسبقة أو التخطيط العضلي اللازم.ووصفت الراحلة كيف كُتبت لها جرعات دوائية مكثفة أدت إلى إصابتها بتسمم دوائي حاد دمر جهازها الهضمي بالكامل، وجعلها غير قادرة على تناول حتى قطرات الماء.وتم لاحقا تشخيص إصابتها بورم سرطاني، ليقرر الأطباء إيقاف العلاجات، لكن بعد أن كان جسدها قد استُنزف تماماً وتدمرت أعضاؤها الحيوية جراء التسمم الطبي.وعلّق عبيد بمرارة على التسجيل، مستنكراً الاستهانة بأرواح البشر من قبل بعض الأطباء، ومؤكداً أن الإهمال كان السبب المباشر لإنهاء حياتها.