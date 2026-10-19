انكسرت صحياً ونفسياً.. فنانة تتحدث عن "أزمة مالية" مرّت بها!

كشفت صانعة المحتوى والفنانة المغربية ميس دعاء عن مرورها بأزمات صحية ونفسية ومادية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الظروف الصعبة أظهرت لها حقيقة عدد من الأشخاص المحيطين بها.

وتحدثت ميس دعاء، خلال مقابلة اعلامية، عن حادث تعرضت له وأعقبته مشكلات صحية، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص حرصوا على الاطمئنان عليها، فيما غاب آخرون كانت تتوقع مساندتهم.

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وأوضحت أن الخسائر المادية والضغوط المتراكمة انعكست على حالتها النفسية، لكنها تمسكت بمبادئها وقررت مواصلة حياتها وعملها رغم ما واجهته.

واستعادت بداياتها المهنية قبل دخول عالم الشهرة، إذ عملت في مجال الأشعة الطبية وتعاملت مع حالات إنسانية تركت أثراً كبيراً في شخصيتها ونظرتها إلى الحياة، قبل أن تنتقل إلى صناعة المحتوى وتحقق انتشاراً عبر منصة "تيك توك".

وعلى الصعيد الفني، تحدثت عن حذف إحدى أغنياتها من المنصات الموسيقية، معربة عن اعتقادها بأن بعض الأشخاص يحاولون عرقلة نجاحها، ومؤكدة أنها لن تتوقف عن مواصلة نشاطها.

كما كشفت عن تعاون لم يكتمل مع الفنان المصري عام 2021، بعدما كانت مرشحة للظهور في أحد فيديو كليباته، لكن تأخر حصولها على تأشيرة السفر حال دون تنفيذ المشروع. وأبدت أملها في التعاون معه مستقبلاً.

وفي حياتها الشخصية، قالت ميس دعاء إنها تتمسك بمعايير محددة عند اختيار شريك حياتها، ولا تفضل تقاسم نفقات المنزل مع زوجها، انطلاقاً من قناعتها بأن مسؤولية الرجل المالية تقابلها أدوار الأم في تربية الأبناء ورعاية الأسرة.

وأشادت بالدعم الذي تلقته من شقيقتها، ووصفتها بأنها مصدر قوة وأمان، كما تحدثت عن الضغوط التي تفرضها الشهرة والشائعات التي تطال حياتها الخاصة وعائلتها.