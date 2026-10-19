تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

انكسرت صحياً ونفسياً.. فنانة تتحدث عن "أزمة مالية" مرّت بها!

Lebanon 24
19-10-2026 | 13:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
انكسرت صحياً ونفسياً.. فنانة تتحدث عن أزمة مالية مرّت بها!
انكسرت صحياً ونفسياً.. فنانة تتحدث عن أزمة مالية مرّت بها! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت صانعة المحتوى والفنانة المغربية ميس دعاء عن مرورها بأزمات صحية ونفسية ومادية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الظروف الصعبة أظهرت لها حقيقة عدد من الأشخاص المحيطين بها.

وتحدثت ميس دعاء، خلال مقابلة اعلامية، عن حادث تعرضت له وأعقبته مشكلات صحية، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص حرصوا على الاطمئنان عليها، فيما غاب آخرون كانت تتوقع مساندتهم.

Advertisement
ميس دعاء تكشف تفاصيل أزماتها

وأوضحت أن الخسائر المادية والضغوط المتراكمة انعكست على حالتها النفسية، لكنها تمسكت بمبادئها وقررت مواصلة حياتها وعملها رغم ما واجهته.

واستعادت بداياتها المهنية قبل دخول عالم الشهرة، إذ عملت في مجال الأشعة الطبية وتعاملت مع حالات إنسانية تركت أثراً كبيراً في شخصيتها ونظرتها إلى الحياة، قبل أن تنتقل إلى صناعة المحتوى وتحقق انتشاراً عبر منصة "تيك توك".

وعلى الصعيد الفني، تحدثت عن حذف إحدى أغنياتها من المنصات الموسيقية، معربة عن اعتقادها بأن بعض الأشخاص يحاولون عرقلة نجاحها، ومؤكدة أنها لن تتوقف عن مواصلة نشاطها.

كما كشفت عن تعاون لم يكتمل مع الفنان المصري تامر حسني عام 2021، بعدما كانت مرشحة للظهور في أحد فيديو كليباته، لكن تأخر حصولها على تأشيرة السفر حال دون تنفيذ المشروع. وأبدت أملها في التعاون معه مستقبلاً.

وفي حياتها الشخصية، قالت ميس دعاء إنها تتمسك بمعايير محددة عند اختيار شريك حياتها، ولا تفضل تقاسم نفقات المنزل مع زوجها، انطلاقاً من قناعتها بأن مسؤولية الرجل المالية تقابلها أدوار الأم في تربية الأبناء ورعاية الأسرة.

وأشادت بالدعم الذي تلقته من شقيقتها، ووصفتها بأنها مصدر قوة وأمان، كما تحدثت عن الضغوط التي تفرضها الشهرة والشائعات التي تطال حياتها الخاصة وعائلتها.

مواضيع ذات صلة
حالتها كانت خطيرة.. فنانة تكشف وضع شيرين الصحي خلال الأزمة التي مرّت بها! (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الحكم بسجنه 10 سنوات.. هذا ما يعانيه سعد لمجرد صحيًا ونفسيًا داخل السجن!
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ندى البستاني تعلن شفاءها من أزمة صحية: "موجة ومرقت"
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الثانية خلال أيام.. فنان شهير جدا يتعرّض لأزمة صحية مُفاجئة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:33:27 Lebanon 24 Lebanon 24

تامر حسني

بيت الأب

المغربي

المغرب

قاسم

هنية

ساني

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
03:44 | 2026-10-20
Lebanon24
02:43 | 2026-10-20
Lebanon24
00:42 | 2026-10-20
Lebanon24
23:00 | 2026-10-19
Lebanon24
16:20 | 2026-10-19
Lebanon24
15:51 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24