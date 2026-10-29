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آيتن عامر تعتذر لشيماء سيف وتوجه رسالة مؤثرة

Lebanon 24
29-10-2026 | 15:17
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آيتن عامر تعتذر لشيماء سيف وتوجه رسالة مؤثرة
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قدمت الفنانة المصرية آيتن عامر اعتذارًا علنيًا لزميلتها شيماء سيف، بعدما كشفت الأخيرة عن تعرضها لموقف محرج بسبب تعليق سابق يتعلق بوزنها وتأخر إنجابها، مؤكدة أنها لم تكن تقصد إيذاء مشاعرها، وأن الحديث الذي أثار الجدل يعود إلى نحو 5 سنوات.
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واختارت آيتن عامر أن تخرج بمقطع فيديو عبر حسابتها على مواقع التواصل لتوجيه رسالة مباشرة إلى شيماء سيف، في محاولة لاحتواء الموقف، وإنهاء الجدل الذي تصاعد عقب تصريحات الأخيرة.

"مكنتش أقصد أجرحك"
وقالت آيتن في رسالتها: "حقك عليَّ، أنا عايزة أراضيكِ، وكنا بنتكلم على موضوع من 5 سنين، عن الدايت وزيادة الوزن وعمليات التكميم، ومكنتش أقصد أجرحك، متزعليش".
وأوضحت بذلك أن الحديث جاء في سياق نقاش عن الحميات الغذائية، وزيادة الوزن، وجراحات تكميم المعدة، وليس بهدف التدخل في الحياة الشخصية لزميلتها أو الإساءة إليها.

وأضافت: "صعب على أي إنسان يحس إن كلامه كان سبباً في زعل أو وجع حد.. وساعات أحسن حاجة ممكن يقدمها هي اعتذار صادق من القلب".

وجاء اعتذار آيتن بعدما تحدثت شيماء سيف عن موقف سابق جمعهما، مشيرة إلى أن زميلتها أخبرتها بأنها لن تتمكن من الإنجاب ما لم تخسر وزنها، وهو ما تسبب في إحراجها وترك أثرًا نفسيًا لديها.

ورغم استيائها من التعليق، أوضحت شيماء أنها لا تعتقد أن آيتن تعمّدت جرحها، مشيرة إلى أن علاقتهما لا تشهد قطيعة، وأنهما تتبادلان التحية عند اللقاء.
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