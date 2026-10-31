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فنون ومشاهير

سقطة في المطبخ أنهت حياته.. السينما تودّع مخرج أفلام العصابات

Lebanon 24
31-10-2026 | 15:22
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سقطة في المطبخ أنهت حياته.. السينما تودّع مخرج أفلام العصابات
سقطة في المطبخ أنهت حياته.. السينما تودّع مخرج أفلام العصابات photos 0
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خيّم الحزن على الوسط السينمائي الهندي بعد الإعلان عن وفاة المخرج سانجاي غوبتا، عن عمر 57 عاماً، متأثراً بإصابة في الرأس إثر سقوطه داخل مطبخ منزله في مومباي، مساء الجمعة 30 تشرين الأول.

وبحسب التقارير، وقع الحادث ليلاً بينما كان أفراد أسرته نائمين، فلم ينتبهوا إليه في حينه. وأعلنت شرطة مومباي فتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة.

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المخرج الهندي سانجاي غوبتا

وأكد المخرج ميلاب زافيري نبأ الرحيل في تصريحات لموقع "Screen"، موضحاً أن غوبتا ارتطم رأسه بجسم ما بعدما سقط في المطبخ، وتوفي متأثراً بالنزيف.

وتوالت رسائل النعي من زملائه، بينهم المخرج أشوك بانديت الذي وصفه بأنه صانع أفلام شغوف وشخصية محبة للحياة. واستعاد هانسال ميهتا صداقتهما ودعم غوبتا له خلال مرحلة صعبة، معبّراً عن صدمته وصعوبة استيعاب رحيله. كما نعاه الفنانان ديا ميرزا وتوشار كابور.

وفاة المخرج الهندي سانجاي غوبتا.. تفاصيل سقوطه في مومباي - صورة 1

وامتدت مسيرة غوبتا لأكثر من ثلاثة عقود، برز خلالها في أفلام الجريمة والعصابات والإثارة. وبدأ مشواره الإخراجي عام 1994 بفيلم "Aatish: Feel the Fire"، قبل أن يقدّم أعمالاً أبرزها "Kaante" و"Shootout at Wadala" و"Kaabil" و"Zinda" و"Mumbai Saga". وكان "The Miranda Brothers"، الذي عُرض عام 2024، آخر أعماله الإخراجية.

وأعاد خبر الوفاة تداول منشور عائلي شاركه قبل نحو عشرة أيام، تضمّن صوراً له مع ابنته داليا أثناء تركيب مجسّم من مكعبات "ليغو" على طاولة الطعام في منزله.

 
 
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