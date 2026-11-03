ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت الرابعة تحذف لقب والدها رسمياً بقرار قضائي

وافقت محكمة في ولاية الأميركية على طلب فيفيان، ابنة النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت، إسقاط لقب والدها "بيت" من اسمها رسمياً، لتصبح رابع أبناء السابق الذين يتخذون هذه الخطوة بعد بلوغهم سن الرشد.

وبموجب القرار الصادر من دون اعتراض، أصبح الاسم القانوني للشابة البالغة 18 عاماً "فيفيان مارشلين جولي"، بدلاً من "فيفيان مارشلين جولي-بيت".

وكانت فيفيان قد تقدمت بالطلب في الماضي، فور بلوغها سن الثامنة عشرة. وسبق أن ظهرت باسم "فيفيان جولي" فقط على ملصقات المسرحية الغنائية "The Outsiders"، التي شاركت في إنتاجها مع والدتها وعُرضت على مسارح برودواي في أيار 2024.

وبذلك، تنضم فيفيان إلى أشقائها شيلوه ومادوكس وزاهارا، الذين سبق أن أسقطوا لقب والدهم من أسمائهم رسمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الخلافات العائلية التي بدأت عقب حادثة الطائرة الخاصة في أيلول 2016، والتي شكلت محطة بارزة في انفصال النجمين، قبل أن يُحسم طلاقهما رسمياً في كانون الأول 2024، من النزاعات القضائية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن التواصل بين بيت (62 عاماً) وأبنائه البالغين لا يزال محدوداً إلى حد كبير، وسط قطيعة عائلية مستمرة منذ سنوات، وصفها مقربون من الممثل بأنها "مأساة إنسانية".

في المقابل، تدعم أنجلينا جولي (51 عاماً) استقلالية أبنائها الستة وحقهم في تحديد هوياتهم واختياراتهم، في وقت تعكس فيه خطوة فيفيان استمرار ابتعاد عدد من أبناء الثنائي عن استخدام لقب والدهم.