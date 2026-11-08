تكهنات تشعل حماس جمهورها.. هل ستزور شاكيرا هذا البلد العربي؟

أثارت منشورات متداولة بين محبي في تكهنات بشأن مشاركتها في المقبلة من مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم"، من دون صدور إعلان رسمي من النجمة الكولومبية أو الجهة المنظمة يؤكد حضورها.

وزاد تداول هذه الأنباء بعد الإعلان عن حفل للنجم الكولومبي مالوما في الرباط ضمن جولته العالمية "Loco X Volver" لعام 2027، إذ ربط بعض المعجبين بين الحدثين، معتبرين أن حفله قد يمهّد لاستقطاب أسماء عالمية أخرى.

وأبدى متابعون حماسهم لاحتمال لقاء شاكيرا بجمهورها ، لكن مشاركتها في المهرجان تبقى غير محسومة، والأخبار المتداولة لا تتجاوز توقعات الجمهور.