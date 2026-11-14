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فنون ومشاهير

غنّى أغاني محظورة في حفله.. إلقاء القبض على أحد الفنانيين

Lebanon 24
14-11-2026 | 23:00
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غنّى أغاني محظورة في حفله.. إلقاء القبض على أحد الفنانيين
غنّى أغاني محظورة في حفله.. إلقاء القبض على أحد الفنانيين photos 0
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أدرج المغني المكسيكي غابيتو بايستيروس في السجل الوطني للتوقيفات في المكسيك، بعدما أوقفته الشرطة الحكومية في ولاية كيريتارو عند الرابعة من فجر السبت 14 تشرين الثاني، إثر إلغاء حفله في المعرض الدولي للثروة الحيوانية، على خلفية اتهامه بأداء أغانٍ اعتُبرت مخالفة للقيود المفروضة على الأعمال التي تمجّد الجريمة والعنف.

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Gabito Ballesteros Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 suspensión concierto

وبحسب صحيفة "إنفوباي"، فإن وثيقة رسمية في سجل التوقيفات حدّدت هوية الفنان باسمه الكامل غابرييل بايستيروس أبريل، وأشارت إلى أنه أصبح في عهدة النيابة العامة التابعة للنيابة العامة الاتحادية، من دون أن توضح سبب توقيفه أو التهمة الموجهة إليه، أو ما إذا كان هناك ملف تحقيق رسمي بحقه.

وكانت السلطات قد أوقفت حفله في مسرح "تيترو ديل بويبلو" ضمن فعاليات المعرض الدولي للثروة الحيوانية في كيريتارو، بعدما اتهمته اللجنة المنظمة بأداء أغانٍ لم تكن مدرجة في قائمة الأعمال التي وافقت عليها الجهات المختصة مسبقاً.

وأوضحت اللجنة أن المغني أدى في البداية أغنية غير مدرجة في القائمة، فتدخل موظفو الرقابة البلدية وأوقفوه مؤقتاً عن الغناء لتذكيره بالقيود المتفق عليها. لكنه عاد إلى المسرح وأدى أغنية "AMG"، ما دفع المنظمين إلى قطع الصوت وإنهاء الحفل نهائياً.

Un hombre con micrófono, gafas oscuras y chaqueta verde canta en un escenario junto a músicos con una tuba y una batería

في المقابل، قدّم بايستيروس رواية مختلفة خلال بث مباشر عبر حسابه على "إنستغرام"، مؤكداً أنه اتفق مسبقاً مع الجهة المنظمة على الأغاني التي لا يُسمح له بأدائها، وأنه التزم بذلك، لكنه غيّر ترتيب الأغاني استجابة لتفاعل الجمهور. وقال إن أغنية "AMG" لم تكن ضمن الأعمال الممنوعة التي أُبلغ بها.

وبعد انتهاء الحفل، انتقل المغني إلى سيارته ورفض النزول منها، فيما أظهرت مقاطع البث المباشر وجود عناصر من الشرطة حول المركبة. وذكر تقرير "إنفوباي" أن شاحنة سحب نقلت السيارة، وبداخلها بايستيروس، إلى مقر النيابة العامة الاتحادية في عاصمة الولاية.

وخلال البث، اتهم المغني الشرطة باحتجازه، وشكك في قانونية الإجراءات المتخذة بحقه، كما ظهر وهو يؤدي مقطعاً من أغنية "Cuerno Azulado" أمام العناصر الأمنية، رغم أنها كانت ضمن قائمة الأغاني الأربع الممنوعة من الأداء في الحفل.

وتحظر القواعد المعمول بها في ولاية كيريتارو تقديم أو تشغيل أعمال فنية ترى السلطات أنها تمجّد الجريمة أو تروّج للعنف، وتشمل القيود أنواعاً من الأغاني المعروفة باسم "ناركوكوريدوس"، التي تتناول عالم المخدرات والجريمة المنظمة.

ولم يوضح سجل التوقيفات سبب الإجراء المتخذ بحق بايستيروس، كما لم يحدد التهمة القانونية التي قد يواجهها، ما يعني أن إدراجه في السجل لا يكفي وحده لتحديد الأساس القانوني لتوقيفه.

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