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فنون ومشاهير

قرب أحد الفنادق.. اتّـ.ـهام فنان عربي شهير بصـ.ـدم شابين بسيارته

Lebanon 24
15-11-2026 | 00:27
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قرب أحد الفنادق.. اتّـ.ـهام فنان عربي شهير بصـ.ـدم شابين بسيارته
قرب أحد الفنادق.. اتّـ.ـهام فنان عربي شهير بصـ.ـدم شابين بسيارته photos 0
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أفادت وسائل إعلام مصرية عن أنّ الفنان إيهاب توفيق تصالح مع شابين تقدّما ببلاغ اتّهما فيه الفنان وشخصين آخرين بالتسبّب في حادث تصادم قرب أحد الفنادق المطلة على كورنيش النيل في القاهرة.

وبحسب التقارير، كان الشابان يستقلّان دراجة نارية اصطدمت بمركبة قرب الفندق، فتقدّما ببلاغ لتوثيق الحادث وتحديد المسؤولية عنه. وباشرت الجهات المختصة إجراءات التحقّق من البلاغ، من دون إعلان نتائج بشأن المسؤولية عن التصادم.

ولم تُكشف تفاصيل اتفاق التصالح أو ما إذا كان قد تضمّن تعويضات مالية.

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