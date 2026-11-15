بعد سنوات من الغياب.. ممثلة شهيرة جدًا تفاجئ جمهورها بعمل جديد بعيدًا عن الفن!

عادت الفنانة رحمة حسن إلى الواجهة مجددًا، لكن هذه المرة بعيدًا عن التمثيل، بعدما كشفت تقارير محلية عن توجهها للعمل في مجال إدارة العلاقات العامة بأحد الفنادق الشهيرة في .

وغابت رحمة حسن عن الساحة الفنية لسنوات، بسبب قلة العروض التي تلقتها مؤخرًا، ما دفعها إلى خوض تجربة مهنية جديدة.

وأثار هذا التوجه جدلًا بين متابعيها، إذ اعتبر البعض أنه نتيجة طبيعية لغياب الفرص الفنية، خصوصًا أن آخر أعمالها يعود إلى عام 2022، فيما أبدى آخرون استغرابهم من ابتعادها عن التمثيل، متسائلين عن مستقبلها الفني.

ورغم غيابها عن الشاشة، لم تعلن رحمة حسن اعتزالها رسميًا، ولم تؤكد اتخاذها قرارًا نهائيًا بالابتعاد عن التمثيل، ما يبقي احتمال عودتها قائمًا في حال تلقيها عرضًا مناسبًا.

وكان مسلسل "إيجار قديم"، الذي عُرض عام 2022، آخر أعمالها الدرامية، وشارك في بطولته شريف منير وصلاح ومحمد الشرنوبي وميمي جمال وهشام .

وبدأت مشوارها الفني عام 2009 من خلال فيلم "ألف مبروك" أمام أحمد حلمي، ثم "العالمي" مع يوسف الشريف، وشاركت لاحقًا في أعمال عدة، أبرزها "سمير وشهير وبهير" و"الرجل الأخطر"، ومسلسلات "موجة حارة" و"أزمة سكر" و"الداعية".

ولم يكن غيابها عن التمثيل التطور أعاد اسمها إلى الواجهة، إذ كشفت عام 2025 عن تعرضها لأزمة في شعرها، قالت إنها ناجمة عن خطأ طبي داخل إحدى عيادات التجميل.

وأوضحت أنها قصدت العيادة لإجراء جلسة بلازما للشعر، لكنها فوجئت، بحسب روايتها، بحقنها بمادة المينوكسيديل من دون موافقتها، ما تسبب في تساقط شعرها بكثافة وظهور فراغات واسعة في فروة رأسها.

ونشرت حينها صورًا أظهرت حجم الضرر، معربة عن استيائها مما تعرضت له.

وفي كانون الأول 2025، كشفت عن استمرار تدهور حالة شعرها، رغم تناول الفيتامينات واستخدام مستحضرات ، مشيرة إلى أن الفحوصات لم تظهر وجود مشكلة صحية داخلية، وأنها تربط ما حصل بالمواد التي استخدمتها العيادة.