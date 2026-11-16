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فنون ومشاهير

تطوّر جديد في قضيّة جيرار ديبارديو... حكم إدانته أصبح نهائيّاً

Lebanon 24
16-11-2026 | 10:00
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تطوّر جديد في قضيّة جيرار ديبارديو... حكم إدانته أصبح نهائيّاً
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قرّر الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو سحب الاستئناف الذي تقدم به ضدّ إدانته بالاعتداء جنسياً على امرأتين أثناء تصوير فيلم "Les Volets Verts" للمخرج جان بيكر في العام 2021، لتصبح العقوبة الصادرة بحقه نهائية.
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وجاء القرار خلال جلسة أمام محكمة الاستئناف الفرنسية اليوم الاثنين، إذ أعلن الممثل البالغ 77 عاماً التراجع عن الطعن، في خطوة أنهت الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، وأبقت على حُكم السجن لمدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ، إلى جانب إدراجه في السجل الخاص بالمعتدين جنسياً.

وفي بيان وجّهه إلى وكالة "فرانس برس" قبل انعقاد الجلسة، قال ديبارديو إن القضاء أصدر قراره، وإنه يقبل الإدانة، مضيفاً أن ما صدر بحقه أصبح أمراً يتعيّن عليه تحمله.

كما أقر الممثل بأن سلوكه السابق في مواقع التصوير لم يكن دائماً مقبولاً، مشيراً إلى اعتماده لفترة طويلة على الاستفزاز، والمزاح الفظ في التعامل مع الآخرين.

وقدَّم اعتذاراً وصفه بالصادق والعميق لكل من تعرض للأذى بسبب تعليقاته أو تصرفاته، مؤكداً أنه بات يدرك أن عدم وجود نية للإساءة لا يلغي الضرر الذي قد يتسبب به السلوك. (ارم نيوز)
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محكمة الاستئناف الفرنسية

محكمة الاستئناف

جيرار ديبارديو

التراجع عن

الاستئناف

الفرنسية

جان بيكر

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