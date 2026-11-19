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أثار اختصاصي التغذية العلاجية أحمد ، زوج الفنانة ، حالة من الجدل والتساؤلات بين الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن "دبلة الزواج".ويأتي ذلك، بعدما نشر زوج أحمد تيمور مقطع فيديو قصيراً عبر خاصية الـ" " على "إنستغرام"؛ ظهرت فيه يده خالية من خاتم الزواج "الدبلة"، مما دفع البعض من جمهور مي إلى توجيه العديد من التعليقات التي حملت قدراً من العتاب فضلاً عن رسائل الانتقادات والهجوم، تطالبه بالالتزام بارتدائها.وعلى الفور، خرج زوج مي عز الدين، في مقطع فيديو توضيحي، لحسم الجدل المُثار، موضحاً أنّ الفيديو جرى التقاطه بواسطة الكاميرا الأمامية للهاتف، وهو ما أدى إلى انعكاس الصورة وظهور اليد اليمنى في موضع يُخيّل للبعض أنها اليد اليسرى، لذا جرى الاعتقاد بأنه خلع الدبلة أو نسي ارتداءها.وأكد تيمور أن ما ظهر في الفيديو السابق كان يده اليمنى، فيما يرتدي الدبلة في اليد اليسرى، قائلاً: "استهدوا بالله يا شباب، اللي بان في الفيديو كان في الإيد اليمين، أنا بلبس الدبلة في الإيد اللي فيها الساعة، كله داخل يتخانق معايا فين الدبلة؟! في الشمال، الشمال مش في اليمين، الشمال عشان راجل متجوز مش خاطب".