أثارت أنباء متداولة عن اعتزال الممثل كان أورغانجي تساؤلات بشأن مستقبله الفني، فيما أفادت تقارير صحافية تركية بأنه يأخذ استراحة من التصوير، من دون إعلان اعتزاله التمثيل نهائياً. Advertisement

وبحسب هذه التقارير، انتقل بطل " " من إسطنبول إلى أكياكا في ولاية موغلا، ليقضي وقتاً أطول وسط الطبيعة مع زوجته بورجو وابنهما أرديتش، بعيداً عن ضغوط العمل.

ويقضي الممثل بعض وقته في العناية بالحديقة والزراعة، وكان قد شارك صوراً عائلية خلال قطف ثمار العناب.

اوغلو عن زواجه من بورجو دينيزار بشكل مفاجئ في : "في الواقع ذهبنا الى هناك من أجل حفل زفاف صديق آخر. قلنا طالما أن لدينا بدلة جاهزة دعنا نتزوج. لم" style="width: 100%; height: 100%;" /> اوغلو عن زواجه من بورجو دينيزار بشكل مفاجئ في : "في الواقع ذهبنا الى هناك من أجل حفل زفاف صديق آخر. قلنا طالما أن لدينا بدلة جاهزة دعنا نتزوج. لم" style="width: 100%; height: 100%;" />

وسبق لأورغانجي أوغلو أن تحدث عام 2024 عن حاجته إلى راحة موقتة من الأعمال التلفزيونية، موضحاً أنه لم يكن يملك الطاقة الكافية للمشاركة في المسلسلات آنذاك، ويرغب في تخصيص وقت أكبر لعائلته.