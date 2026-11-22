استعاد الفنان المصري تفاصيل حادث انهيار مبنى تملكه عائلته في محافظة دمياط، أودى بحياة 12 من أقاربه دفعة واحدة، وترك أثراً نفسياً رافقه لسنوات.

وخلال ظهوره في مقابلة اعلامية، قال الرداد إن أعمال تكسير خاطئة داخل العقار تسببت بانهياره أثناء وجود أفراد من العائلة فيه، بحسب روايته.

وأوضح أن الضحايا شملوا خاله وزوجته وابنته، وأقارب آخرين وأطفالهم، فيما نجت امرأة حامل وطفل يبلغ عاماً واحداً. ووصف وقع الصدمة عليه، قائلاً إنه شعر بعجز تام عن الحركة لحظة معرفته بالكارثة.

وتحدّث الرداد أيضاً عن صعوبة فقدان والديه وشقيقه، موضحاً أن الأزمات التي عاشها دفعته إلى الاعتذار عن أعمال فنية إلى أن استعاد توازنه.