نفت الفنانة السورية ريم السواس
الأنباء المتداولة بشأن توقيفها في لبنان
، عقب العثور على سلاح رشاش داخل سيارة كانت تستقلها برفقة زوجها عماد الدين
الحو.
وأوضح مكتبها الإعلامي، في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
، أن الأخبار المتداولة بشأن توقيفها على خلفية قضايا غير قانونية عارية عن الصحة، مؤكداً التزام
الفنانة وأعضاء فرقتها بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي يزورونها.
وكانت مصادر قضائية لبنانية قد كشفت أن الجيش اللبناني
أوقف زوج السواس عند حاجز المدفون شمال لبنان
، بعدما عثر خلال تفتيش السيارة على سلاح غير مرخص يعود إليه، فيما سمح للفنانة بمتابعة طريقها نحو بيروت
.
كما نفت المصادر صحة الأنباء المتداولة بشأن تورط السواس في قضايا تتعلق بالمخدرات.
وفي سياق متصل، اعتذرت السواس لجمهورها في الإمارات
عن عدم إحياء حفلها الذي كان مقرراً مساء الجمعة، موضحة أن تأخر تسلم جواز سفرها من مكتب تأشيرات "شنغن" حال دون سفرها في الموعد المحدد.