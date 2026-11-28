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نفت الفنانة الأنباء المتداولة بشأن توقيفها في ، عقب العثور على سلاح رشاش داخل سيارة كانت تستقلها برفقة زوجها الحو.وأوضح مكتبها الإعلامي، في بيان نشرته عبر حساباتها على ، أن الأخبار المتداولة بشأن توقيفها على خلفية قضايا غير قانونية عارية عن الصحة، مؤكداً الفنانة وأعضاء فرقتها بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي يزورونها.وكانت مصادر قضائية لبنانية قد كشفت أن أوقف زوج السواس عند حاجز ، بعدما عثر خلال تفتيش السيارة على سلاح غير مرخص يعود إليه، فيما سمح للفنانة بمتابعة طريقها نحو .كما نفت المصادر صحة الأنباء المتداولة بشأن تورط السواس في قضايا تتعلق بالمخدرات.وفي سياق متصل، اعتذرت السواس لجمهورها في عن عدم إحياء حفلها الذي كان مقرراً مساء الجمعة، موضحة أن تأخر تسلم جواز سفرها من مكتب تأشيرات "شنغن" حال دون سفرها في الموعد المحدد.