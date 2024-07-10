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بيني غانتس: كان يجب الانتقال إلى الشمال في آذار كما طلبنا وندفع ثمنا باهظا بسبب تردد نتنياهو

Lebanon 24
10-07-2024 | 04:23
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