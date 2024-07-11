ميقاتي: إن جامعتنا اللبنانية التي نعتز اليوم بوجودنا في صرحها لها عندنا مقام الصدارة والتقدير لإنجازاتها العلمية المعتبرة عالمياً وذات التصنيف الاعتمادي الدولي

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