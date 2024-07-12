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بايدن يرد على ترامب: أعرف الفرق بينك وبين كامالا هاريس هي مدعية عامة وأنت مجرم مدان
Lebanon 24
12-07-2024
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