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أخبار عاجلة
الأوضاع لازالت خطرة في حي تل الهوى بمدينة غزة مع بقاء قوات الاحتلال منتشرة على تخوم المنطقة (الميادين)
Lebanon 24
12-07-2024
|
05:12
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