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كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا اسرائيلية وناقلة جند بقذيفتي الياسين 105 في حي التنور وشارع جورج شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
12-07-2024 | 11:35
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