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النائب الديمقراطي جيري نادلر: خطاب نتنياهو أمام الكونغرس حيلة تهدف إلى دعم موقفه السياسي اليائس

Lebanon 24
23-07-2024 | 17:44
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