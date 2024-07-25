Advertisement

أخبار عاجلة

إستطلاع لـ"أكسيوس": هاريس تتقدم بـ60% مقابل 40% لترامب بين الناخبين الشباب

Lebanon 24
25-07-2024 | 08:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استطلاع رويترز-إبسوس: هاريس تتقدم على ترامب بواقع 44% مقابل 42% بين الناخبين المسجلين
lebanon 24
25/07/2024 17:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن نواب ديمقراطيين: المقابلة التي أجراها بايدن مع شبكة "إيه بي سي" لم تنجح في تهدئة المخاوف بشأن ترشحه وسنعمل على زيادة الضغط حسب الحاجة لدفع بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي
lebanon 24
25/07/2024 17:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي أن أن": 67 في المئة من الناخبين يرون أنّ ترامب فاز بالمناظرة مقابل 33 في المئة يعتبرون بايدن منتصراً
lebanon 24
25/07/2024 17:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
Oil Price: "لديها تاريخ من الملاحقات".. صراع هاريس والولاية "النفطية": أخبار سيئة للشركات
lebanon 24
25/07/2024 17:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:39 | 2024-07-25
10:30 | 2024-07-25
10:27 | 2024-07-25
10:17 | 2024-07-25
10:07 | 2024-07-25
10:05 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24