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بايدن: الاقتصاد الأميركي هو الأقوى في العالم بعد أرقام النمو القوية ووفرنا نحو 16 مليون فرصة عمل وارتفعت الأجور وانخفض التضخم

Lebanon 24
25-07-2024 | 09:41
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