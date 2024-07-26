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شركة كهرباء أوكرانيا: هاجمت روسية على منشآت طاقة تتسبب بانقطاع إمدادات الكهرباء عن مناطق بشمال البلاد

Lebanon 24
26-07-2024 | 01:31
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