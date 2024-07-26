بلومبيرغ نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي: مستعدون لمهاجمة الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن مرة أخرى لكن نفضل أن يتولى التحالف الأمني الذي تقوده واشنطن الدور الرئيسي

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