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بلومبيرغ نقلا عن وزير الخارجية الإسرائيلي: مستعدون لمهاجمة الأجزاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن مرة أخرى لكن نفضل أن يتولى التحالف الأمني الذي تقوده واشنطن الدور الرئيسي

Lebanon 24
26-07-2024 | 01:45
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