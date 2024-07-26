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تايمز أوف إسرائيل نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل تأمل في التوصل إلى حل من خلال التدابير الدبلوماسية لكنها لن تتردد في اتخاذ إجراء عسكري إذا ثبت أن ذلك مستحيل

Lebanon 24
26-07-2024 | 02:41
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