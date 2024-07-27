مسعد بولس منسق العلاقات العربية للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب لـ "الجديد": ترامب يسعى دائماً الى السلام من خلال استعمال القوة وتحالف اسرائيل مع الولايات المتحدة تاريخي بغض النظر من هو الرئيس

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