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عدد كبير من المسافرين عبر مطار بيروت الدولي أُبلغوا بإلغاء رحلاتهم (سكاي نيوز)
Lebanon 24
29-07-2024
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06:53
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