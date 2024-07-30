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رويترز: فرع لتنظيم القاعدة يقول إنه قتل 50 من قوات فاغنر و10 جنود ماليين في كمين في منطقة كيدال شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر

Lebanon 24
30-07-2024 | 09:48
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