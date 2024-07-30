"حزب الله": ردا على اعتداء ‏العدوّ الإسرائيلي الذي طال بلدة جبشيت وأدى إلى سقوط إصابات بين المدنيين قصفنا للمرة الثانية اليوم مقرّ قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا

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