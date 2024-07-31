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منصة إعلامية إسرائيلية: في الدقائق الماضية تم إصدار توجيه بإخلاء القواعد غير القتالية في الشمال على مسافة 40 كلم من خط السياج (الميادين)

Lebanon 24
31-07-2024 | 07:00
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