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الأمم المتحدة: هناك جهود لتقويض أهداف التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن
Lebanon 24
31-07-2024
|
12:42
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