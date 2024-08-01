وسائل إعلام إسرائيلية: محاولة تعيين داني ليفي مفوضاً للشرطة يُنجز سيطرة بن غفير على الشرطة ويحولها إلى ذراع تنفيذية لليمين المتطرف الذي يمسك بالسلطة

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